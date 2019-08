Ribery: prima serata fiorentina a cena in centro con Montella

Il tecnico viola a Sky Sport: "Franck giocatore straordinario. Gioca col Napoli? Non vogliamo forzare i tempi". Stasera la presentazione allo stadio. Commisso in arrivo. Piace Raphinha dello Sporting Lisbona

Franck Ribery nella prima serata fiorentina è stato a cena con il tecnico Vincenzo Montella e un'altra decina di persone in un ristorante del centro di Firenze. Un bel modo per prendere confidenza con quella città che sarà sua per almeno due anni.

Al termine della cena, l'allenatore viola ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, definendo "straordinario" il nuovo arrivato e dicendo che sabato contro il Napoli potrebbe schierare Ribery ma non vuole "forzare i tempi".

Intanto, il mercato viola non appare ancora terminato. Si parla di un interessamento per un esterno offensivo dello Sporting Lisbona, Raphinha, nome "d'arte" di Raphael Dias Belloli, brasiliano nato a Porto Alegre il 14 febbraio 1996. Costa molto ma la trattativa è aperta.

Tutto questo mentre stasera lo stadio sarà gremito per il saluto a Ribery e il patròn Rocco Commisso è in arrivo a Firenze. Sono giorni caldi, soprattutto di entusiasmo, per il popolo viola.