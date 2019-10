Ribery: "Mia moglie mi ha convinto a venire a Firenze. Aveva ragione, siamo felici"

Da Official Web Site of Fc Bayern Munich

Intervista del francese al sito ufficiale del Bayern Monaco: "Come tifo la Fiorentina assomiglia al Marsiglia". Commisso alla Rai: "Ora tutti ci invidiano Franck". Contro l'Udinese arbitra l'esordiente Prontera

Una intervista molto bella, quella rilasciata da Franck Ribery al sito ufficiale della sua ex squadra, il Bayern Monaco. Il francese si è detto felicissimo di essere alla Fiorentina, anche se (sorridendo) ha rivelato che un po' gli manca l'aria di festa, unica, che si respira all'Oktoberfest, A fine carriera, ha promesso ai tifosi tedeschi, tornerà ad abitare in Baviera ma intanto Fr7 si gode questa esperienza fiorentina.

Superfranck, intervistato da Bayern Tv al Piazzale Michelangelo, ha detto che la mentalità dei fiorentini è completamente diversa da quella dei bavaresi e che la passione dei viola gli ricorda molto quella dei supporters del Marsiglia, dove Ribery ha giocato a inizio carriera. Ha trovato una casa, grande (probabilmente sulle colline sopra Bagno a Ripoli), dove abiterà con i cinque figli e ha sottolineato che la moglie Wahiba è stata decisiva nella scelta di venire alla Fiorentina: "Three weeks before I decided myself, she said: ‘I think we’ll go to Florence.’ And she was right. We’re all really happy now", si legge nell'intervista in inglese. Tre settimane prima della decisione, sua moglie gli ha consigliato di andare a Firenze e aveva ragione perché ora sono davvero felici.

Ribery ha anche detto che non dimenticherà mai l'emozione, fortissima, che ha provato quando entrò nello stadio per la presentazione ai tifosi: ha avvertito proprio forte l'amore verso di lui, un amore che Franck cercherà in ogni modo di ricambiare. Per adesso ci sta riuscendo benissimo.

In mattinata, il presidente Rocco Commisso (che ha espresso le condoglianze per la morte del presidenrte del Sassuolo Squinzi) ha parlato a "Un giorno da pecora" su Radio1 dicendo tra l'altro che "ora tutti ci invidiano Ribery" e che non si aspettava tutti questi problemi per lo stadio.

Infine, mentre dovrebbe essere confermata la stessa formazione, il 3-5-2 che ha vinto a Milano e disputato le ultime quattro gare, una curiosità: sarà un arbitro esordiente in serie A, Alessandro Prontera, a dirigere Fiorentina-Udinese (stadio Franchi, domenica 6 ottobre ore 12,30, diretta Dazn). Una designazione a sorpresa, quella del 33enne della sezione di Bologna ma originario di Ruffano in provincia di Lecce. Prontera è stato promosso in B appena lo scorso anno e ha diretto nella serie cadetta solo otto incontri. Evidentemente, i vertici arbitrali credono molto in lui. Il fischietto emilian-pugliese ha diretto anche la finalissima scudetto tra Fiorentina e Inter, il 9 giugno 2018, con la vittoria dei nerazzurri per 2-0.