Franck Ribery al Fiorentina Store di Piazza Duomo: per entrare serve un braccialetto

Domani pomeriggio 10 ottobre attesa una grande folla: il lasciapassare verrà consegnato oggi a partire dalle ore 15 al Point di via dei Sette Santi. Occorre presentare la Inviola Card originale

Grande notizia per i tifosi viola e in generale per i fans di Franck Ribery, che sono numerosi in tutto il mondo: giovedì 10 ottobre alle ore 16 il fuoriclasse francese sarà al Fiorentina Store Duomo per firmare autografi e farsi fare foto assieme. Un'occasione grandiosa. Per entrare occorre la Inviola Card e un braccialetto che sarà distribuito oggi dalle 15 al Fiorentina Point di via dei Sette Santi.

La Fiorentina informa che questa misura viene adottata per tutelare la sicurezza di tutti e che verranno distribuiti 500 braccialetti che consentiranno l’accesso all’interno del punto vendita. Per procurarsi il braccialetto, è necessario andare oggi mercoledì 9 ottobre al Fiorentina Point di via dei Sette Santi con la propria InViola card originale.

Sempre il 10 ottobre (giovedì del Fierone) alla Fiera di Scandicci saranno presenti quattro giocatori della Prima squadra cioè Dalbert, Benassi, Ghezzal e Venuti. Appuntamento alle ore 17,30.

I viola venerdì 11 ottobre saranno poi impegnati in un'amichevole con la Pistoiese (Lega Pro) a Pistoia (ore 19).

Ieri sera, intanto, spazio ai giovani della Primavera alla Fiera nel padiglione viola dedicato ai tifosi: Hanuliak, Fiorini, Chiti, Niccolò Pierozzi, Spalluto, Kukovec, Lovisa e Simonti si sono prestati ad una sessione di autografi giocando poi una sfida 3vs3.