Ribery ai tifosi viola: "Tornerò più forte di prima"

Il fuoriclasse francese sui social ha mostrato una foto mentre è disteso sul lettino per la riabilitazione dopo la lesione alla caviglia destra. Potrebbe rientrare il 20 dicembre per la Roma

"Grazie per tutti i vostri messaggi. 🙌🏼🙏🏼

Ora dobbiamo rimanere compatti con i tifosi della Fiorentina e lavorare duro per tornare a fare buoni risultati. 💜

Farò di tutto per tornare presto in campo. Tornerò più forte di prima. Come sempre. 💪🏼 #ForzaViola #fr7"

Con queste parole, sul proprio profilo sia di Facebook che di Instagram, Franck Ribery rincuora i tifosi viola che dopo le tre sconfitte consecutive e il suo infortunio stanno passando brutti momenti.

Se tutto va bene, Ribery rientrerà in campo il 20 dicembre contro la Roma.