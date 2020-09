L’ingresso per i bambini accompagnati da un solo adulto sarà a numero chiuso e su prenotazione

Riaprono oggi le 10 ludoteche del Comune di Firenze che tornano ad accogliere, nel massimo rispetto della sicurezza, bambini e ragazzi da zero a 14 anni con tante attività. “Abbiamo lavorato, e stiamo lavorando molto, per tornare ad offrire ai nostri bambini e ai ragazzi la grande offerta educativa, ludica e formativa che da sempre contraddistingue i servizi della nostra città” ha detto l’assessora all’educazione Sara Funaro. “Per questo la riapertura delle Ludoteche è un nuovo, importante, tassello che siamo orgogliosi di riaprire. Invito tutti a partecipare alle iniziative che vi vengono svolte da personale esperto e qualificato, che ringrazio – insieme al personale della direzione Istruzione del Comune – per il grande lavoro che hanno svolto e che svolgono. Invito anche a partecipare in tranquillità ma seguendo passo passo le disposizioni sulla sicurezza”.

Per garantire la prevenzione del contagio da Covid-19 è necessario seguire alcune misure di sicurezza contenute nel protocollo anticontagio stipulando un patto di corresponsabilità e sarà necessario prenotarsi.

La ludoteca rimane sempre un luogo “intenzionalmente dedicato al gioco dove si impara a giocare con e senza giocattoli favorendo la relazione bambino/adulto”.

L’ingresso per i bambini accompagnati da un solo adulto sarà a numero chiuso e su prenotazione. Gli operatori delle ludoteche programmeranno attività e laboratori per fasce omogenee di età. Valorizzeranno giochi, materiali, attrezzature e tutto il patrimonio ludico anche di epoche e culture diverse, in funzione dell’attività proposta e dell’età dei bambini. Gli spazi non saranno più configurati in modo fisso e inamovibile, ma continuamente ripensati e riconfigurati, secondo le esigenze e i bisogni dei bambini, in base alle attività da svolgere.

All’interno delle Ludoteche saranno organizzate attività a carattere occasionale, di breve durata, che verranno riproposte in giorni diversi e/o in ludoteche diverse per dare opportunità di partecipazione a più bambini e laboratori strutturati in più incontri, ai quali, lo stesso gruppo di iscritti, potrà partecipare e frequentare per tutta la durata prevista.

Per consultare le proposte di ciascuna delle ludoteche occorre visitare il portale educazione del Comune di Firenze dove sono esposti i programmi e le relative modalità di prenotazione (possibile già da oggi), oltre che alle informazioni sulle 10 Ludoteche e sui comportamenti da seguire. Qui le info

https://educazione.comune.fi.it/pagina/attivita-extrascolastiche/ludoteche