Riapre la più grande daily spa d'Italia

Asmana Wellness World, la più grande SPA d’Italia, immersa nel verde Parco di Villa Montalvo, a pochi minuti da Firenze, rappresenta un vero e proprio angolo di paradiso. La struttura è un punto di riferimento per gli abitanti di tutta la Toscana, l’Emilia Romagna ed un’attrattiva importante per tutti i turisti italiani e stranieri. Finalmente riapre le porte del suo paradiso in città il 1 luglio 2021.

Momento perfetto visto il forte bisogno del ritorno al benessere, dopo il periodo di grande stress che tutti abbiamo vissuto, sia mentale che fisico, per un percorso di relax a 360°.

Asmana ho approfittato di questi mesi di chiusura, per eseguire un restyling generale della struttura ampliando ulteriormente le postazioni idromassaggio che arrivano ad oltre 90, dislocate tra vasche interne ed esterne.

Nei nuovi lettini e sedute sono integrati due diversi sistemi di idromassaggio: ad aria (AIRPOOL) e acqua (WHIRLPOOL):

Sistema whirlpool: un getto d’acqua, indirizzato verso il corpo provoca una sensazione energetica e rivitalizzante. Con benefici per le funzioni circolatorie, grazie alla stimolazione della vasodilatazione e per l’ossigenazione dei tessuti.

Sistema airpool, unmassaggio ad aria armonioso e leggero. Questo funzionamento, ad effetto geyser, prende ispirazione dai getti provenienti dalle sorgenti termali dove, in maniera totalmente naturale, il vapore sale verso la parte superiore dell’acqua.

Le nuove postazioni idromassaggio si allungano ad abbracciare il Tropical Pool Bar, divenendo il luogo perfetto in cui gustare cocktail, frullati e ottimi aperitivi tra le bolle degli idromassaggi.

La notte la Vasca esterna si anima di spettacolari luci notturne grazie al nuovo impianto a led RGB subacquei.

Alla riapertura di ASMANA si potrà tornare a rilassarsi all’interno di una delle quattro saune a tema (Sauna Zen, Wine Sauna, Sauna delle Erbe e Indian Sauna), con ambientazioni mozzafiato.

Nell’Indian Sauna si tornerà a respirare quel mood orientale, fatto di profumi e colori, un toccasana per mente e corpo. Oppure rilassarsi con le Cerimonie del Benessere, dove il Maestro, a tempo di musica, scioglierà delle sfere di ghiaccio ed oli essenziali sul braciere. Le Cerimonie in saune sono accompagnate da coccole per la pelle, con creme, peeling, scrub e acque aromatiche realizzate con prodotti naturali ricavati dalla distillazione di piante officinali fresche.

Al Beauty Bar, sarà possibile coccolarsi con trattamenti fai-da-te, senza bisogno di prenotazione, con maschere viso, peeling, creme, oppure, su prenotazione, concedersi un massaggio con le professioniste del settore in ASMANA che potranno consigliarti tra tutti le tipologie di servizi offerti.

Per finire nel modo giusto, non c’è niente di meglio di un gustoso piatto gustato mentre siete comodamente seduti in accappatoio a bordo piscina nell’Oasi self-restaurant. La formula self-restaurant permette di gustare piatti raffinati con un servizio veloce, ma sempre curato ed attento.

Ovviamente in Asmana la sicurezza viene prima di tutto e, per garantire una giornata di benessere e relax nel rispetto delle misure previste dai decreti, ha deciso di contingentare il numero di ingressi giornalieri ma, visto l’ampiezza del centro, la prenotazione non è comunque necessaria.

Ecco elencate, le altre attenzioni che il centro vuole garantire ai suoi ospiti: