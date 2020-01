Riaperta la Stanzina dei Bambini di Piazza Tasso

Bundu e Palagi, consiglieri comunali di SPC e Giorgio Ridolfi e Francesco Torrigiani, consiglieri del Quartiere 1: “Comune e Quartiere 1 sostengano l'esperienza”

“Nel fine settimana precedente all'Epifania è stata riaperta, dalla cittadinanza del quartiere e dalle associazioni, la 'Stanzina dei Bambini' di piazza Tasso. Si tratta – spiegano i consiglieri comunali di Sinistra Progetto Comune Antonella Bundu e Dmitrij Palagi ed i consiglieri del quartiere 1 di Sinistra Progetto Comune Giorgio Ridolfi e Francesco Torrigiani – di uno spazio importante per la città, con una storia fatta di partecipazione e di servizi all'infanzia. L'Amministrazione comunale ha risposto per troppi anni in modo vago. Ad agosto 2018, rispondendo all'ennesima interrogazione di Firenze Riparte a Sinistra, si era anche detto che i lavori di manutenzione necessari erano praticamente finiti e mancava solo un verbale, destinato ad arrivare in tempi rapidi.

Siamo a gennaio 2020 – continuano i consiglieri di Sinistra Progetto Comune – e se non fosse stato per la parte più consapevole e attiva del quartiere non avremmo visto la Befana regalare una bella mattinata alle famiglie venute in piazza per l'Epifania popolare. Chiederemo spiegazioni e soprattutto abbiamo depositato una mozione affinché Comune e Quartiere sostengano questo percorso nato dal basso, senza rimandare ulteriormente una situazione da troppo tempo in stallo.

Nel frattempo un grazie a Laboratorio DiladdArno e a tutte le altre realtà che hanno riempito uno spazio vuoto con partecipazione e progettualità”.