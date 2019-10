Revisione dei millesimi condominiali

Chi la paga e perché?

Buongiorno,

in seguito alla realizzazione di una terrazza a tasca della misura di 3 m. X 3 m. facente parte di un appartamento di 82 mq. con 77,102 millesimi all’interno di una palazzina di 14 unità, mi è stata chiesta da parte di ALCUNI condomini la revisione millesimale.

La mia domanda è se la variazione è palesemente al di sotto di 1/5 del valore precedente, si può procedere semplicemente con una relazione tecnica che lo afferma.

Nel caso contrario, qualora venga eseguita la revisione e questa non dia luogo a variazioni, a carico di chi sono i costi?



Grazie

La revisione dei millesimi ai sensi dell'art 69 delle disposizione di attuazione del codice civile si rende necessaria solo quando vi è un incremento di valore pari al 20%. In questo caso non sembrerebbe necessaria ed eventuali costi dovrebbero essere sostenuti da chi ne fa richiesta, precisando che non rientra nei parametri in cui è possibile l'approvazione a maggioranza ma all'unanimità.

Cordiali saluti