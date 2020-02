Renzi, l'ago della bilancia oggi dirà tutto su Conte

A 'Porta a Porta' il senatore fiorentino e leader di Italia Viva (che ieri ha incassato due nuovi parlamentari) farà capire se questo governo ha un futuro oppure no

"In Aula puntualissimo ad aspettare che inizi la seduta. Con un pensiero affettuoso a tutti quelli che hanno detto che per sciare saltavo i lavori parlamentari. Quante Fake News dobbiamo sopportare!", ha scritto su Facebook l'ex sindaco di Firenze, ex premier ed attuale senatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi.

Le polemiche sulla vacanza in montagna in Pakistan lo hanno più che altro divertito e rigenerato in vista dei giorni cruciali che lo attendono in Parlamento. Dove il gruppo dei renziani si allarga, dopo l'adesione di Michela Rostan (da Leu) alla Camera e Tommaso Cerno (dal Pd) al Senato. Così adesso Italia Viva conta su 30 deputati e 18 senatori.

Renzi pare essere sempre più decisivo per gli equilibri del governo e ormai è chiaro che il premier Conte non può più essere così tranquillo sulla tenuta del suo esecutivo.

Oggi Renzi sarà ospite di Bruno Vespa a "Porta a Porta" e ha annunciato che dirà alcune cose importanti per il prosieguo della legislatura. La sua intenzione parrebbe (il condizionale è d'obbligo) quella di non andare comunque alle urne, e se salta Conte provare a fare un nuovo governo.