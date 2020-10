Renny Club: Jam session con Franco Santarnecchi

Gli appuntamenti della settimana

Continuano, nel rispetto della normativa vigente per il contenimento Covid19, gli appuntamenti con musica dal vivo, performance e intrattenimento al Renny Club di Firenze, l'Associazione di Promozione Sociale con sede in via Baracca 1/F a Firenze il cui calendario completo è pubblicato sulla pagina facebook “Renny Club Firenze” https://www.facebook.com/renaissancefirenze/



Questa settimana, mercoledì 14 ottobre, JAM Session capitanata da Franco Santarnecchi: musicisti e artisti suonano spinti dalla propria ispirazione e dalla sintonia con gli altri dando vita a performance live uniche. Jam session aperte dove ogni spettatore può diventare protagonista salendo sul palco. I musicisti resident che ogni mercoledì daranno inizio al live sono Franco Santarnecchi, Organ, Francesco Cangi, Tbone, Lorenzo Bagnoli, Guitar e Tancredi Lo Cigno, Drums.Ingresso gratuito riservato ai Renny / Tuballoswing / Csi Centro Sportivo Italiano. Info qui: https://fb.me/e/3631iQkrd



Ogni venerdì concerti con musica dal vivo nello spazio 'The late caffè show'. Venerdi 16 ottobre alle 21.30 in scena la 'Last minute Dirty Band live', gruppo formatosi nel 2002 che lo vede impegnato assiduamente a portare in giro in locali, piazze, feste ed eventi di ogni genere uno show elegante e coinvolgente ispirato al rock’n’roll , rhythm & blues e pop degli anni ’50 e ’60. L’attuale line up è composta dal frontman Marco alla voce, Simone alle chitarre, Luca al contrabbasso ed al basso Fender, Simone ‘Vigno’ Vignoli alla batteria e percussioni. Il sound caratterizzato da uno stile old school autentico e ricercato, una performance energica e spontanea, l’attenzione alla strumentazione ed al look contribuiscono a ricreare nei concerti un impatto sonoro e visivo d’altri tempi. Ingresso gratuito riservato a soci Renny/ Tuballoswing/ Csi Centro Sportivo Italiano.





Domenica 18 ottobre alle ore 18,00 'Teatro in ritmo, combinazioni di giochi e performance': una immersione nella dimensione più ritmica e fisica del teatro passando dalla platea alla scena con gli artisti Francesco Gherardi e Carlo III che ci condurranno alla scoperta delle percussioni e dei suoni del nostro corpo e della presenza scenica. Prenotazione obbligatoria, i posti sono distanziati e limitati nel rispetto della normativa per contenimento Covid. Prenotazioni https://form.jotform.com/202777002617351 info www.renaissancefirenze.it Ingresso riservato a soci Renny/ Tuballoswing/ Csi Centro sportivo italiano.