Regionali: una regione da 3,5 milioni di abitanti aspetta M5S e PD

"Il Centrodestra trova sempre una sintesi ed è la sintesi migliore. Dal 1994 ad oggi con la stessa squadra, senza strane alchimie, cortine fumogene, fusioni a freddo indigeste. Non è un caso che anche in Toscana ci siano sempre più amministrazioni locali di Centrodestra, in attesa del salto regionale; segno che abbiamo, anche qui, una valida classe dirigente alternativa rispetto allo stallo perenne rappresentato dal sistema PD. Di contro, assistiamo a uno spettacolo infantile nel campo avversario.

Non solo un balletto sulla data del voto – lesivo della democrazia, dei diritti dei cittadini e dei diritti di tutti i candidati –, ma anche un continuo tira e molla, stucchevole, sul campo largo o stretto. Ma i cittadini hanno diritto o no di sapere per tempo quali sono le formazioni, le squadre in campo e soprattutto le proposte, per tempo, con chiarezza e rispetto? Da un lato c'è chi non ha chiaro nemmeno in quale squadra giocherà e con quali colori – non oso immaginare il programma –, dall'altro c'è chi si siede a un tavolo, media ma poi decide.

E se un governatore uscente, Giani, è sottoposto a queste Forche Caudine – è mai successo qualcosa di simile con Zaia? – vuol dire che proprio bene non ha governato tant'è che una parte che per cinque anni l'ha sostenuto lo sta apertamente scaricando" afferma l'On. Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, mentre Eugenio Giani, in attesa di risposte dal confronto tra PD e M5S, ha deciso di annullare l'impegno di domani a Villa Vittoria per la presentazione del suo ultimo libro .

“Nel Movimento 5 Stelle il confronto si svolge da sempre in modo costruttivo e partecipato. E grazie a questo confronto abbiamo portato i nostri temi cardine al centro dell’attualità politica: salario minimo e reddito di cittadinanza regionale e acqua pubblica. Eventuali alleanze si devono basare su questo. Assemblee provinciali, regionali, tavoli di lavoro sono i nostri momenti di discussione collettiva e strutturata. Presto sarà convocata un’assemblea regionale e lì continueremo a confrontarci. La partecipazione si esercita con responsabilità e rispetto delle regole condivise, non con fughe in avanti” dichiara Irene Galletti, Coordinatrice del Movimento 5 Stelle Toscana.