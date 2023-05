Firenze, gli interventi sulle strade cittadine

Ecco i principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine

Nuovo asfalto in via Sant’Andrea a Rovezzano e nella direttrice lungarno del Pignone-sottopasso di piazza Paolo Uccello-via del Sansovino in uscita città. E la prosecuzione dei lavori di interramento della linea dell’alta tensione in via dei Perfetti Ricasoli ma anche un nuovo allaccio alla fognatura in via delle Gore e la sostituzione delle reti idrica e fognaria in via d’Ardiglione.

Sono alcuni dei principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine che comporteranno l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda i risanamenti stradali, da lunedì 29 maggio in orario notturno è in programma l’asfaltatura della direttrice in uscita città composta da lungarno del Pignone (dal numero civico 29)-sottopasso di piazza Paolo Uccello-via del Sansovino (fino al numero civic 12). Fino al 3 giugno in orario 21-6 sarà in vigore un restringimento di carreggiata. Da mercoledì 31 maggio è in programma l’asfaltatura in via Sant’Andrea a Rovezzano. I lavori interesseranno sia la carreggiata che i marciapiedi tra via Aretina a via del Loretino con divieti di transiti a tratti. L’intervento si concluderà il 23 giugno.

Ecco gli altri principali interventi.

Via dei Perfetti Ricasoli: proseguono i lavori per l’interramento dei cavi dell’alta tensione elettrica. Da lunedì 29 maggio scatterà il restringimento sulla corsia verso piazza Mattei dai numeri civici 33/47 a via Petrocchi. Prevista anche la chiusura dei varchi di collegamento tra le due corsie in corrispondenza di via Petrocchi, dell’accesso ai numeri civici 33/47 e dell’accesso ai numeri civici 23-31. Viabilità alternativa via Petrocchi-via dei Perfetti Ricasoli in direzione di viale XI Agosto per tornare in via dei Perfetti Ricasoli da via dei Perfetti Ricasoli-via Famiglia dei Benini-via Allende-via Fabiani-via Accademia del Cimento-via Barsanti-via Panciatichi-via dei Perfetti Ricasoli.

Itinerario alternativo via Petrocchi-via dei Perfetti Ricasoli in direzione di piazza Mattei per tornare in via Petrocchi da via dei Perfetti Ricasoli-via Panciatichi-via Mattei (rotatoria)-via dei Perfetti Ricasoli. Termine previsto 13 giugno. Sempre da lunedì ma in orario notturno sono in programma le prove di trazione della linea dell’alta tensione elettrica lunedì 29 e martedì 30 maggio dalle 21 a mezzanotte sarà chiuso la semicarreggiata in direzione di via Panciatichi tra il varco di accesso 20 metri dopo il numero 80/A e il numero civico 74.

Sull’altra semicarreggiata sarà istituito il senso unico alternato.

Via delle Gore: inizieranno lunedì 29 maggio i lavori per un nuovo allaccio alla rete fognaria. Fino al 5 giugno la strada sarà chiusa tra via Monna Tessa e Ponte Tina Lorenzoni. Viabilità alternativa per raggiungere via delle Oblate da via Petroncini-via delle Gore-Ponte Tina Lorenzoni.

Via D’Ardiglione: inizieranno lunedì 29 maggio i lavori di sostituzione della rete fognaria e idrica. Fino al 30 giugno il tratto da via dei Serragli a via Santa Monaca sarà chiuso.

Viale della Toscana: per opere di urbanizzazione nell’ambito del Piano di recupero dell’area ex Fiat di Novoli lunedì 29 maggio sarà istituito un restringimento di carreggiata tra il numero civico 8 e via Virgilio con senso unico verso via Virgilio. Percorso alternativo: via Virgilio-via della Torre degli Agli-via di Novoli (inversione all’altezza di via Val di Pesa)-via di Novoli-viale della Toscana. Termine previsto 10 gennaio.

Via dei Tavolini: per il montaggio di un ponteggio per lavori alla facciata di un immobile da lunedì 29 maggio a giovedì 1° giugno sarà in vigore un divieto di transito tra via dei Calzaiuoli e via dei Cerchi.

Via Nuova dei Caccini: per intervento con piattaforma da lunedì 29 maggio a giovedì 1° giugno sarà chiuso il tratto tra via della Pergola e Borgo Pinti. Per la viabilità alternativa scatterà il cambio di senso in Borgo Pinti che diventerà da via di Mezzo verso via dell’Oriuolo. I provvedimenti saranno replicati da lunedì 5 a mercoledì 7 giugno.

Via Ricasoli: per un trasloco lunedì 29 maggio sarà chiuso il tratto da via dei Biffi a piazza del Duomo (orario 9-18).

Via della Chiesa: lunedì 29 maggio è in programma un intervento con piattaforma aerea. Dalle 9 alle 18 previsto un divieto di transito da via delle Caldaie a via dei Serragli. Percorso alternativo: Borgo Tegolaio-via del Campuccio-via Romana-piazza San Felice-via Maggio-lungarno Guicciardini-piazza Nazario Sauro-via dei Serragli.

Via Thouar: martedì 30 maggio da mezzanotte alle 8 è in programma lo scarico di materiale per un cantiere con chiusura del tratto via delle Casine-viale Giovine Italia. Viabilità alternativa: via dei Mancontenti o via Ghibellina.

Via degli Anselmi-piazza degli Strozzi-via Monalda: per il sollevamento di macchinari dalle 21 di martedì 30 alle 6 di mercoledì 31 maggio la direttrice via degli Anselmi-piazza degli Strozzi-via Monalda sarà chiusa.

Via Gustavo Modena: per sollevamento dei condizionatori con autogrù mercoledì 31 maggio in orario 9-19 sarà in vigore un divieto di transito tra via La Marmora e via Cherubini. In via Cherubini sarà invertito il senso di marcia da via Venezia verso via Modena. Itinerario alternativo via Cherubini-piazza Isidoro del Lungo: da via La Marmora-via Micheli-via Gino Capponi-via Venezia-via Cherubini.

Via delle Mimose: mercoledì 31 maggio e giovedì 1° giugno sarà effettuato un intervento con piattaforma aerea. In orario 8-18 sarà interrotta la circolazione da via delle Mimose diramazione interna numeri civici 1-5 a via dei Rododendri.