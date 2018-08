Recupero di San Salvi, i cittadini si incontrano

Nuova riunione per il progetto di risanamento

L'area di San Salvi, al momento un progetto incompiuto di risanamento urbano, resta un obiettivo di rinascita per gli abitanti del quartiere.

Dopo la pausa estiva tornano a riunirsi i cittadini interessati al recupero dell'ex manicomio.

Il comitato ringrazia "il gruppo di volontari che ha annaffiato le piante e gli alberi piantumati dentro San Salvi in questi anni".

Il presidente, Iacopo Ghelli, ex candidato sindaco alle primarie del PD del 2014, invita alla prossima riunione "aperta a tutti i cittadini ed a tutte le associazioni, si terrà Martedì 4 Settembre alle 21,15 presso il Circolo La Loggetta in Via Aretina 301.

Sarà un'utile occasione per fare il punto della situazione sulle ultime novità e per programmare le attività del mese di Settembre" conclude Ghelli

Presidente del Coordinamento "Salvare San Salvi".