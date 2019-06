Re David, segretaria Fiom Cgil, ai cancelli della Bekaert

Figline: domani l'incontro con i lavoratori e la spiegazione dei motivi dello sciopero dei metalmeccanici fissato per il 14 giugno

Firenze, 6 giu. - Domani mattina (dalle 9.45) la segretaria nazionale della Fiom Cgil, Francesca Re David, sarà davanti ai cancelli della Bekaert di Figline Valdarno "per parlare coi promotori del progetto di una cooperativa". Lo annuncia il sindacato in una nota, dove si aggiunge: "La Fiom farà il punto della situazione con i lavoratori, anche in vista del prossimo incontro al ministero dello Sviluppo Economico, come previsto dall'accordo del 2 ottobre e come gia' sollecitato da Fim, Fiom e Uilm".

Re David, inoltre, illustrerà le ragioni dello sciopero nazionale dei metalmeccanici proclamato per il prossimo 14 giugno con tre grandi manifestazioni di cui una, per il centro Italia, a Firenze.