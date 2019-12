La nuova illuminazione 'battezzata' dal maltempo ha creato un effetto ancora più suggestivo

FOTOGRAFIE. La nuova illuminazione delle Rampe del Poggi è stata 'battezzata' da una pioggia battente che ha reso lo scenario ancora più suggestivo.

Il colore rosso che segnerà le vasche fino al 6 gennaio mischiato agli spruzzi dell'acqua sia delle fontane che dell'esterno, in un contesto già di per sé misterioso per la presenza di riferimenti classici e naturalistici, ha reso l'ambiente quasi 'dantesco'.