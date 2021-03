Rampa scuola Dino Compagni: fumata bianca

Maria Federica Giuliani (Vice presidente Consiglio comunale): “La soluzione è stata finalmente individuata”

Attraverso un question-time in Consiglio comunale la vice presidente del Consiglio comunale Maria Federica Giuliani ha chiesto all’assessora all’istruzione Sara Funaro un aggiornamento sulla situazione della scuola Dino Compagni.

“Istituto all’avanguardia in tutti i sensi – ha ricordato la vice presidente del Consiglio comunale Maria Federica Giuliani – ma dove i genitori, da sempre, richiedono una rampa d’accesso per disabili all’ingresso di via Sirtori.

L’assessora all’istruzione si è ritrovata a gestire la situazione e si è attivata, come ha fatto il Quartiere 2 che ha approvato, all’unanimità, una mozione, per realizzare questa rampa per disabili. C’è stato anche un sopralluogo da parte della Consulta della disabilità a cui è stato chiesto di esprimere un parere in merito.

Come ha spiegato l’assessora Funaro quest’anno è rimasto aperto anche l’altro ingresso per tutti i ragazzi, non solo per i disabili. L’altro ingresso non ha barriere architettoniche ed è attiva una doppia portineria. L’amministrazione comunale si è attivata per una nuova soluzione. La nuova rampa è in fase di progettazione esecutiva e verrà portata presto in Giunta; poi, successivamente, verranno concordate con la scuola le tempistiche sulla sua realizzazione.

Negli ultimi anni ci siamo occupati, più volte, della questione. Rimane il rammarico – conclude la vice presidente del Consiglio comunale Maria Federica Giuliani – che nonostante il nostro interessamento non siamo riusciti a trovare una soluzione in tempi brevi per rispondere alle richieste dei genitori rispetto a temi su cui siamo particolarmente sensibili e su cui ci siamo sempre impegnati molto”.