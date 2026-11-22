Quarta edizione del Rally Città di Scandicci-Colli Fiorentini che si terrà il 7 e 8 novembre nei territori dei Comuni di Scandicci, Lastra a Signa, Montespertoli, Montelupo Fiorentino, promosso e organizzato da Reggello Motor Sport in collaborazione con l’Automobile Club Firenze. L’iniziativa ha il patrocinio dei Comuni coinvolti, oltre che di Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze.

In pochi anni la manifestazione ha conquistato uno spazio nel qualificato calendario rallistico toscano, puntando sulla tecnicità delle prove speciali e sul forte coinvolgimento del territorio.

L’edizione 2026 si apre alle vetture storiche e alla categoria “Classiche”, quest’ultima riservata alle auto prodotte tra il 1993 e il 2000. Due novità che ampliano il programma sportivo e riportano sulle strade dei Colli Fiorentini vetture e interpretazioni del rally appartenenti a generazioni differenti. La gara si sviluppa su 248,420 km complessivi, di cui 62,550 cronometrati, distribuiti su dieci prove speciali.

Questo il programma:

Sabato 7 novembre

Dalle 7.30 alle 12.00: verifiche amministrative alla concessionaria CO.BRA.MA.

Dalle 7.30 alle 12.00: verifiche tecniche al Parco Assistenza

Dalle 8.30 alle 12.30: shakedown.

Ore 15.01: partenza ufficiale da via Pantin, a Scandicci.

Tre prove speciali: “Anastasia” (6,780 km), “Pulica” (6,400 km) e “Botinaccio” (7,410 km).

Al termine, parco assistenza in via del Parlamento Europeo e riordino notturno.

Domenica 8 novembre

Sette prove speciali: due passaggi sulla “Gabriele Sacchi” (6,110 km), due sulla

“Botinaccio”, uno sulla “Pulica” e due sulla “San Vito” (4,260 km).

Dalle 16.06: arrivo finale in via Pantin, a Scandicci.

Il ritorno della “Anastasia” nel territorio di Scandicci è uno degli elementi più attesi: la prova, legata alla memoria del Rally dell’Impruneta degli anni Ottanta, torna nel programma e aprirà la sfida del sabato. La “Pulica” a Montelupo alterna una prima parte in salita, tra i vigneti dei Colli Fiorentini, a un tratto nel bosco più veloce ma sempre guidato. La “Botinaccio”, nel territorio di Montespertoli, è più rapida, con saliscendi pronunciati e variazioni di pendenza che richiedono precisione e lettura attenta della strada.

La “Gabriele Sacchi” nel Comune di Lastra a Signa, dedicata al pilota e navigatore scomparso prematuramente l’anno scorso, grande amico dell’organizzazione e grande estimatore della gara, combina tratti iniziali ampi e veloci con sezioni più strette, insidiose e ricche di curve tecniche. La “San Vito” tra Lastra a Signa e Montelupo, infine, è una prova breve ma impegnativa, con una salita nel bosco e una seconda parte più distesa tra vigneti e oliveti.

Cinque tracciati che chiederanno agli equipaggi il giusto equilibrio fra aggressività e precisione, uno scenario d’altri tempi.

“Rivolgiamo un sentito ringraziamento ai promotori dell'evento, alle forze dell’ordine, ai volontari e a tutto lo staff tecnico che consentono di realizzare il Rally Città di Scandicci – Colli Fiorentini nella massima sicurezza e con la dovuta attenzione verso la cittadinanza. La collaborazione fra le nostre Amministrazioni dimostra quanto sia fondamentale unire le forze per la riuscita di iniziative a carattere sovracomunale, che richiedono l’impegno congiunto di tutti. Questa manifestazione rappresenterà una splendida occasione per vivere un weekend di sport e apprezzare lo straordinario patrimonio paesaggistico dei nostri territori- affermano i sindaci di Lastra a Signa Emanuele Caporaso, di Montelupo Simone Londi, di Montespertoli Alessio Mugnaini e l’assessore allo sport di Scandicci Salvatore Saltarello”.

Durante le prove speciali le strade interessate saranno chiuse al traffico: orari e percorsi saranno pubblicati sui siti dei Comuni coinvolti.