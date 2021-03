Ragazzina colpita da Covid trasferita da Grosseto al Meyer

La 14enne non risulta intubata ma necessita di assistenza con l'ossigeno

Una ragazzina grossetana di 14 anni che ha contratto il Covid si trova da ieri in terapia intensiva all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. La giovane, che ha manifestato subito sintomi importanti e, ricoverata in ospedale a Grosseto, ha avuto complicazioni, non risulta intubata ma ha comunque necessità di assistenza con l'ossigeno.

Ancora non è dato sapere se la ragazzina sia stata colpita da una variante del virus.

In Toscana i positivi tra gli under 18 sono aumentati nelle ultime settimane.