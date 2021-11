Ragazza elbana alle Prefinali di Miss Italia 2021

Anita Fratti 19 anni, studentessa di Capoliveri (LI), parteciperà alle prossime Pre-finali Nazionali di Miss Italia con il titolo di Miss Selezione Fotografica Toscana 2021. La bella Elbana è stata scelta direttamente dalla Società Miren di Roma con la seguente motivazione:

"In esito alla Sua partecipazione all'82esima edizione del Concorso di Miss Italia per la Toscana, Ella è stata individuata dalla Società Miren come da regolamento del concorso con il titolo di Miss Selezione Fotografica, pertanto Ella è invitata a partecipare alle Pre-finali Nazionali di Miss Italia che si svolgeranno il 28 e 29 novembre a Roma".