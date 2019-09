"Quel giorno sulla luna" di Oriana Fallaci

Giovedì 26 settembre lettura nella sede della Città metropolitana in via Ginori a Firenze

Giovedì 26 settembre tornano le Letture fallaciane per ricordare Oriana Fallaci. Appuntamento in via de' Ginori 8 nella sala (all'interno della sede della Citta Metropolitana) dedicata alla giornalista e "Scrittore" (come amava farsi chiamare) fiorentina.

Quest'anno il Comitato Oriana Fallaci, in occasione dei 50 anni dallo sbarco sulla luna, dedicano la lettura a "Quel giorno sulla luna".

Intanto oggi pomeriggio è avvenuta la deposizione di un omaggio floreale sulla tomba di Oriana Fallaci al Cimitero degli Allori, vicino al Galluzzo. Lo stesso comitato sollecita i Comuni toscani a intitolare una via, una piazza o un luogo pubblico a Oriana Fallaci.