Quattro porte telematiche in piazza Indipendenza

Sono già installate, lavori propedeutici alla messa in funzione al via da stanotte: ci saranno divieti di sosta e restringimenti di carreggiata

Inizieranno stanotte i lavori propedeutici alla messa in funzione delle nuove porte telematiche in zona piazza Indipendenza. Gli apparecchi sono già stati installati e sono tre apparecchi a tutela della ztl (via Cosimo Ridolfi incrocio con piazza Indipendenza, via Dolfi incrocio viale Strozzi, via Guelfa incrocio piazza del Crocifisso) e di uno che invece vigila sui transiti nella corsia preferenziale viale Strozzi-via Ridolfi.

Le porte non sono ancora attive in attesa che sia completato l’iter burocratici per collaudi e a seguire quello per l’autorizzazione ministeriale. Almeno 15 giorni prima dell’attivazione saranno collocati i cartelli informativi temporanei sulle porte come già effettuato nelle installazioni prevedenti.

Per quanto riguarda i lavori che iniziano stanotte sono propedeutici alla messa in funzione dei varchi telematici. Si tratta dell’inversione di senso di marcia in via Guelfa che diventa da piazza del Crocefisso a via Nazionale, in via Montanelli che sarà percorribile da via Guelfa a via della Fortezza, in via della Fortezza che diventa transitabile da via Montanelli a via del Pratello. Previsti anche alcuni interventi come l’installazione di dissuasori a protezione delle nuove svolte, il ripasso della segnaletica orizzontale.

Per effettuare i lavori sono previsti divieti di sosta e restringimenti di carreggiata. La prima fase inizia da stasera (orario 20-6) e riguarda tratti di via della Fortezza, via Montanelli, via Guelfa, via del Pratello, piazza del Crocifisso, via Nazionale. Termine previsto 27 febbraio. I provvedimenti saranno replicati dal 1° al 5 marzo (orario 7-17).