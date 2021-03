Quattro in un'auto durante il coprifuoco: multati dai vigili

La macchina è stata fermata per un controllo in viale Lavagnini. Sanzione anche per irregolarità con la copertura assicurativa

Sorpresi per strada in pieno coprifuoco e per questo multati dalla Polizia Municipale. É successo ieri sera a quattro persone a bordo di un’auto fermata intorno alle 22.30 da una pattuglia del Reparto di Rifredi in viale Lavagnini.

Conducente e passeggeri non hanno fornito una motivazione valida per la loro presenza in strada in violazione dell’orario del coprifuoco disposto dal DPCM per l’emergenza sanitaria. Per tutti è quindi scattata la sanzione da 400 euro. Inoltre il veicolo è risultato non in regola con la copertura assicurativa e per questo il proprietario è stato multato con un verbale da 860 euro. L’auto è stata sequestrata.