Quale scuola scegliere a Firenze?

Torna, sabato 15 e domenica 16 novembre, “Le scuole si presentano”, la due giorni di orientamento pensata per accompagnare studentesse e studenti, insieme alle loro famiglie, nella scelta della scuola del secondo ciclo di istruzione. L’appuntamento è alla Palestra Barbasetti di Prun (viale Malta 10): qui 35 rappresentanti degli istituti dell’area fiorentina saranno a disposizione in altrettanti punti informativi.

La giornata di sabato 15 novembre – ingresso libero e senza prenotazione, dalle 10 alle 19 – si aprirà con il saluto dell’assessora all’Educazione del Comune di Firenze Benedetta Albanese a cui farà seguito il seminario “Che scuola scelgo?” a cura del Centro Studi Pluriversum, nell’ambito del nuovo ciclo di incontri di orientamento scolastico promosso dalla Regione Toscana, in collaborazione con le Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione della Toscana. Nei vari ‘infopoint’ le studentesse e gli studenti potranno confrontarsi direttamente con i docenti delle scuole superiori per approfondire i diversi piani di studi e dei relativi sbocchi occupazionali, in attesa dei vari Open Day di ciascun istituto.

“‘Le Scuole si Presentano’ – spiega l’assessora all’Educazione e alla Formazione Professionale del Comune di Firenze Benedetta Albanese - rappresenta un’occasione preziosa per garantire a studentesse e studenti l’opportunità di conoscere le scuole secondarie di II grado di Firenze e dell’area metropolitana. L’auspicio è che queste due giornate possano fornire strumenti di valutazione completi per permettere alle ragazze, ai ragazzi e a chi li sosterrà in questo importante percorso per arrivare a scegliere la propria strada gettando il seme per un futuro in cui esaltare ciascuno il proprio talento”.

All’Open Day collettivo ‘Le scuole si presentano’ non mancherà lo stand informativo per chi vuole avvicinarsi al sistema dell’IeFP, Istruzione e Formazione Professionale, e in questo caso ci si potrà interfacciare con i referenti del Centro di Formazione Professionale del Comune di Firenze e con alcune delle Agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana assegnatarie dei corsi che inizieranno a settembre in area fiorentina, per dare indicazioni su percorsi alternativi per ottenere una qualifica professionale immediatamente spendibile sul mercato del lavoro.

Nel corso della due giorni ‘Le scuole si presentano’ gli esperti dell’orientamento offriranno seminari a tema, anche per approfondire la riforma della filiera formativa Tecnologico-Professionale 4+2 e spazi di consulenza individuali, per uno sguardo consapevole sulla ricca offerta formativa, pubblica e paritaria, delle scuole secondarie di secondo grado, integrata dall’offerta IeFP.

Per ulteriori informazioni, è possibile per scaricare la guida informativa sulla pagina https://educazione.comune.fi.it/pagina/6-16-anni/orientamento-superiori