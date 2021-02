Quale futuro per il Paese? Con Giuseppe De Rita e Valdo Spini

Ultimo incontro della Fondazione Circolo Rosselli, giovedì 18 febbraio, dalle 17:00 su Zoom e Facebook

Chiude in bellezza il ciclo di incontri on line sul Rapporto annuale Censis 2020. I tre incontri già fatti hanno avuto molte visualizzazioni e migliaia di contatti su Facebook, un’occasione importante per conoscere e analizzare la situazione sociale del Paese, grazie agli interventi degli esperti del Censis e quelli coinvolti dalla Fondazione Circolo Rosselli.

Il 18 febbraio alle ore 17.00, si tireranno le fila sulla situazione sociale del Paese con “Quello che resterà dopo lo stato d’eccezione”. Chiederemo agli intervenuti, che cosa aspettarsi quest’anno dalla società italiana. Interverrà il presidente del Censis Giuseppe De Rita, ed esperti in vari campi economici e sociali: l’economista Paolo Baratta, Roberto Castaldi direttore Cesue ed Euractiv Italia, Salvatore Rossi presidente Telecom Italia, Lucilla Spini bio-antropologa del Iubs working group on gender equality e Andrea Puccetti imprenditore.

Introduce e coordina il dibattito il prof. on. Valdo Spini, presidente Fondazione Circolo Fratelli Rosselli.