Pulizia scale: non tutti possono farlo in proprio

Una coppia di anziani si rifiuta di pulire a turno gli spazi condominiali

Abito in piccolo condominio, 4 condomini. Da sempre (15 anni) abbiamo delegato la pulizia scale a una signora esterna (50 scalini). Pagata in nero, 10 euro a testa mensili. Senza nessun preavviso, trovo all'ingresso un foglio dove si chiede di segnalare il giorno per essere disponibili alla pulizia scale. Io e mia moglie ormai siamo anziani, e per noi l'impegno è gravoso. Vi chiedo, cosa dice la legge in proposito?

Grazie per l'attenzione

Salve,

le decisioni devono essere prese a maggioranza. Nel caso in cui gli altri vogliamo provvedere personalmente potrete incaricare una ditta per le vostre competenze.

Saluti