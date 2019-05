Pulizia delle scale: una piccola impresa non paga l'iva?

Se a regime ridotto l'impresa può fare questo tipo di lavoro o può fare solo lavori domestici?

I'amministratore del palazzo in cui vivo ha affidato la pulizia delle scale a una piccola impresa che non ci fa pagare l'iva in quanto è a regime ridotto. Ma se a regime ridotto l'impresa può fare questo tipo di lavoro o può fare solo lavori domestici?

l'impresa sarà a regime forfettario (fatturazione annua massima euro 65000) pertanto può svolgere l'attività di pulizia delle scale. L'Amministratore è tenuto a farsi dare la documentazione necessaria come la posizione assicurativa e altro

