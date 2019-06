Pulcino di cinciallegra salvato dalla Municipale

Alcuni passanti avevano notato l'uccellino in viale Matteotti e hanno avvertito i vigili. Portato dal veterinario, sarà liberato quando potrà volare

Alcuni passanti avevano visto a terra un uccellino che probabilmente sarebbe morto, se lasciato a sé stesso, ma hanno segnalato la cosa alla polizia di Comunità che è intervenuta subito: è successo nei pressi del viale Matteotti. Alcuni cittadini hanno segnalato agli agenti la presenza di un uccellino in terra sul viale dal lato di Piazza della Libertà, quindi la pattuglia si è fatta dare un cartone da un esercizio commerciale lì vicino e ha trasportato il pennuto al servizio veterinario di viale Corsica: si trattava di un pulcino di cinciallegra, specie di uccelli protetta. Il volatile sarà in cura presso il servizio veterinario fino a quando non sarà in grado di volare da solo.