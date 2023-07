Publiacqua, Nicola Perini nuovo presidente

Ph da Publiacqua

L’Assemblea dei Soci di Publiacqua, riunitasi a Firenze, ha eletto il nuovo CdA. La nomina è avvenuta all’unanimità dei presenti.

È stato nominato Presidente del gestore Nicola Perini. Classe 1965, fiorentino, ha maturato in passato un’esperienza trentennale nel settore privato per poi, dal novembre 2018, ricoprire la carica di amministratore unico di Consiag e diventare poi, dal 2021, presidente di Confservizi Cispel Toscana. Oltre a ciò, dal 2004 al 2009 ha ricoperto la carica di consigliere comunale a Firenze. Dal 2004 al 2006 è stato membro del CdA di ATO 3 Toscana Acqua e dal 2006 al 2009 dell’ATO Toscana Rifiuti.

“È un grande onore per me ricevere questo incarico. Publiacqua è un’importante azienda di servizio, sicuramente tra le principali e le più strutturate della Toscana – ha detto Nicola Perini appena nominato presidente del gestore idrico – che eroga un servizio essenziale per la comunità di famiglie ed imprese che vivono e lavorano nei nostri territori. Una società che oggi rappresenta una realtà competente e consolidata, tra le aziende idriche con le migliori performance, in termini di qualità del servizio e capacità di investimento, dell’intero territorio nazionale, e questo grazie anche al lavoro del mio predecessore Lorenzo Perra.

Assumo questo ruolo consapevole della responsabilità che ne deriva, per sviluppare ulteriormente il servizio mantenendo il forte legame con il territorio e con i Sindaci, garanti verso la collettività – e dunque verso gli utenti – della bontà di un servizio che da sempre rappresenta un tratto distintivo dell’operare di Publiacqua. È con i Sindaci che Publiacqua dovrà tenere aperto il confronto e il dialogo, nell’interesse della collegialità. Inizio questo nuovo percorso con grande entusiasmo, e con la certezza di poter contare su una macchina rodata e pronta a raccogliere le sfide che si apriranno nel futuro”.

L’Assemblea ha nominato Consiglieri, su indicazione della parte pubblica, i seguenti Direttori di Alia Multiutility Toscana S.p.A. Silvia Frachey, Simonetta Iarlori, Demetrio Mauro e Sara Volino Coppola; per la parte privata sono invece stati confermati i Consiglieri uscenti: Paolo Tolmino Saccani, Fabio Trolese e Francesca Menabuoni.

Il Collegio Sindacale è composto da Enrico Terzani, Presidente, Gianna Risaliti e Luciano Baielli. Sono stati nominati Sindaci supplenti: Silvia Bocci e Cristian Bianchi