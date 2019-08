Publiacqua: i lavori in via Cerretani spostati a mercoledì 7 agosto

Firenze: dalle 8 abbassamenti di pressione ed erogazione sospesa in parte della zona. Nel pomeriggio la situazione dovrebbe normalizzarsi

Publiacqua informa i cittadini del Comune di Firenze che i lavori inerenti la realizzazione della nuova rete idrica programmati originariamente per il 6 agosto, sono stati spostati a mercoledì 7 agosto, quando, dalle ore 8.00, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via Cerretani (tratto dal civico 26, altezza via Zannetti, a via dei Conti e fino al civico 66) e via Panzani (fino a via del Giglio lato civici pari). Abbassamenti di pressione potranno registrarsi nelle vie limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi nel pomeriggio.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questi lavori creeranno loro.