Publiacqua: guasto in via Bolognese, situazione normale entro le 16

Una giornata difficile per molti cittadini in quella zona

I tecnici di Publiacqua stanno ultimando i lavori idraulici relativi al guasto verificatosi questa mattina sulla condotta di distribuzione di via Bolognese. A breve il personale provvederà ad una riapertura graduale dell’erogazione dell’acqua che normalizzerà la situazione dell’approvvigionamento entro le ore 16.00 alle utenze interessate dal suddetto lavoro (tratto di via Bolognese compreso tra il numero civico 102 e l’incrocio con il vicolo di San Marco Vecchio, tratto di via di Montughi in angolo con via Bolognese).

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo guasto sta creando loro.