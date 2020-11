Pubblicazioni di matrimonio, attivato il servizio di prenotazione online

A Prato da lunedì 9 per snellire le pratiche e ridurre i tempi di permanenza allo sportello

A Prato da lunedì 9 sarà attivato il servizio di prenotazione online degli appuntamenti per procedere alle pubblicazioni di matrimonio.

Al momento della prenotazione, in base ai giorni e agli orari disponibili, l'interessato dovrà comunicare tramite l'apposita modulistica i propri dati in modo che l'Ufficiale abbia già a disposizione le informazioni utili per predisporre il verbale, effettuare eventuali verifiche e procedere alla prenotazione della sala interessata.

Il giorno dell'appuntamento, gli interessati si presenteranno all'Ufficio civile e l'addetto verificherà i documenti in originale già anticipati durante la prenotazione (ad esempio un eventuale nulla osta per lo straniero o il documento di identità).

Per accedere al servizio occorre collegarsi al sito web del Comune di Prato alla pagina dedicata all'anagrafe e stato civile http://www2.comune.prato.it/indirizzario/anagrafe/archivio9_5_24_112_12.html.

Il servizio è stato introdotto per snellire le pratiche e quindi ridurre i tempi di permanenza allo sportello, anche alla luce delle nuove disposizioni per il contenimento del Covid: "Ringrazio gli uffici per aver predisposto questo ulteriore servizio per i cittadini consapevole che questa è la direzione da percorrere sia ora in piena emergenza pandemica ma anche quando questa crisi sanitaria sarà superata" ha dichiarato l'assessore ai Servizi demografici Lorenzo Marchi.

Per richiedere informazioni e prenotare l'appuntamento si potrà chiamare il numero 0574 1835180 o contattare le mail anagrafe@comune.prato.it e la pec anagrafestatocivile.prato@postacert.toscana.it.