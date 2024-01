Psicologi: il supporto psicologico a minori e malati oncologici

“Bene l'attenzione da parte della Regione al supporto psicologico a bambini e malati oncologici" Così Maria Antonietta Gulino, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana, commenta il rifinanziamento da parte della Regione del servizio di sostegno psicologico per minori e pazienti oncologici e per i care giver attivato nel 2021 a seguito della pandemia, con 560 mila euro di risorse governative assegnate dalla giunta ad Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliero universitarie e all'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica-Ispro.

“La pandemia ha fatto emergere problematiche e difficoltà che in molti casi erano già esistenti ma gli effetti psicosociali ed economici del Covid li hanno peggiorati - commenta Gulino -.La pandemia è passata ma non è accaduto lo stesso alle conseguenze che ha lasciato, per questo il faro sull'assetto psicologico della salute della popolazione deve rimanere acceso, vigilare e mai spegnersi”.