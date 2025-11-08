Prosperius, novità all'orizzonte

Firenze, 8-11-2025 - "Esito asta struttura sanitaria Prosperius (Firenze): abbiamo appreso dell’aggiudicazione dell’asta al gruppo Giomi. Questo evento determinerà l’apertura di una fase di valutazione e monitoraggio di quello che sta accadendo. Con la società Vox a inizio anno, presso l’unità di crisi della Regione Toscana, abbiamo sottoscritto degli accordi che prevedono garanzie e tutela occupazionale per tutte le lavoratrici e i lavoratori, al di là della forma contrattuale, che operano presso la struttura e grazie ai quali in questi mesi è stata garantita l’attività.

In questi mesi abbiamo costantemente seguito questa fase, con un confronto costante con la società Vox. Chiediamo di avviare sin da subito un confronto con la società uscente ed entrante per proseguire un percorso che garantisca la stabilità occupazione ed economica. Continueremo ad operare per tutelare le lavoratrici e i lavoratori". Così una nota firmata Cgil, Filcams Cgil, Fp Cgil Firenze, Nidil Cgil Firenze.