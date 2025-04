Prorogato, a Firenze, il codice giallo la pioggia con il conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel 'reticolo minore' che comprende i corsi d'acqua secondari (in particolare Ema, Mugnone e Terzolle). Domani scatterà anche quello per rischio idraulico nel cosiddetto 'reticolo principale' (che riguarda Arno e Sieve).

Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Gli esperti prevedono "precipitazioni costanti con cumulati complessivi tali da comportare innalzamento moderati dei livelli idrometrici dei corsi minori e del fiume Arno".

L'allerta gialla per il reticolo minore, già in in corso, terminerà alle 24 di martedì 15 aprile. Quella per rischio idraulico nel reticolo principale scatterà alle 12 di domani e terminerà alle 24 dello stesso giorno

Previsioni meteo (fonte Cfr):

circolazione depressionaria sul Mediterraneo centro-occidentale con piogge frequenti anche sulla Toscana.PIOGGIA: oggi, lunedì, piogge diffuse e locali rovesci, più frequenti e insistenti sulle zone settentrionali. Cumulati medi fino a 30-40 mm sul nord-ovest (L, V, S1), fino a 20-30 mm sul resto delle zone settentrionali e intorno ai 10-20 mm altrove. Massimi puntuali intorno a 30-50 mm con valori localmente superiori sui rilievi ed in particolare su Appennino tosco-emiliano e Apuane. Intensità massima fino a 10-15 mm/h.Domani, martedì, nella notte e in mattinata ancora piogge diffuse, soprattutto sul nord della regione: Nuvolosità più irregolare nel pomeriggio con rovesci sparsi e locali temporali sulle zone interne.

Cessazione delle piogge in serata. Cumulati medi fino a 20-30 mm sulle aree settentrionali e interne, inferiori a 20 mm altrove. Massimi fino a 40-60 mm sulle aree settentrionali e appenniniche.TEMPORALI: oggi, lunedì, nulla da segnalare. Domani, martedì, possibilità di locali temporali soprattutto nel pomeriggio.