Proposta Lega: droni per controllare le strade di Firenze

“Questa continua escalation di spaccate di auto in sosta in alcune zone, in modo particolare in San Jacopino ed in piazza Vittorio Veneto ma non solo, sta gettando nel panico i residenti che temono per le auto in sosta anche durante le ore del giorno e per la loro sicurezza”. Dichiarazioni del Capogruppo Lega in Palazzo Vecchio Guglielmo Mossuto che prosegue: “Questa raffica di auto con vetri spaccati va fermata. Come Lega da tempo proponiamo una maggiore videosorveglianza delle zone a rischio con immagini sotto diretto controllo della Polizia Municipale. Occorre che ci siano molti “occhi” dall’alto in grado di monitorare la città”.

“Proponiamo pertanto (come già fatto nel febbraio 2023) che il Comune doti la Polizia Municipale di droni per controllare la città affinché così essi possano vigilare realmente su grandi aree. Gli aeromobili, a pilotaggio remoto, consentono un monitoraggio efficace, con l’ottimizzazione delle risorse che assicura un risparmio sui costi previsti per le attività di controllo del territorio mediante gli strumenti tradizionali, come spesso viene evidenziato dalla stampa. Come Lega avevamo fatto questa proposta, ma Pd la bocciò senza motivazioni reali. Adesso, vista la situazione attuale, forse occorrerebbe un rapido ripensamento!”.