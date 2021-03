Proiettili a Renzi, Sguanci e Grazzini (Italia Viva) contro Barducci

“Amarezza per le parole dell'ex presidente della provincia di Firenze, in un commento su Facebook ha scritto 'è plausibile che se li sia spediti da solo'. Preoccupante che alcuni non si rendano conto della gravità del fatto”

Firenze, 04/03/2021 – “Che una persona abbia deliberatamente messo in una busta proiettili per poi inviarla all’indirizzo del senatore Renzi è un fatto gravissimo che deve far riflettere sul clima di ostilità da cui la politica è pervasa nell’ultimo periodo. Da nessuno ci si aspetterebbe ironia su un fatto così grave, tantomeno però da chi è stato o è tuttora nelle istituzioni. Per questo siamo rimasti sinceramente sorpresi e amareggiati nel leggere il commento di Barducci, ex Presidente della Provincia di Firenze e Sindaco di Sesto Fiorentino, che in un commento su Facebook ha scritto: “è plausibile che se li sia spediti da solo”. Così Maurizio Sguanci, Consigliere regionale fiorentino di Italia Viva, e Francesco Grazzini, coordinatore provinciale del partito.

“Sorprende ancora di più non solo che l’attacco arrivi da Barducci, che di Renzi è stato vicepresidente ai tempi della Provincia di Firenze, ma che nello stesso giorno la stessa persona intervenga – aggiungono Sguanci e Grazzini - su un quotidiano per parlare di “vicinanza della comunità” e “sostegno delle istituzioni” per il turismo in questo anno difficile. Temi e valutazioni sacrosanti, ma che forse dovrebbero accompagnarlo anche quando commenta atti così gravi nei confronti di suoi ex colleghi che continuano, con coraggio, a fare politica”.

Barducci poi ha cancellato il post, asserendo che non era sua intenzione offendere.