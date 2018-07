La nuova normativa in un convegno a Firenze

“La nuova normativa per la privacy: l’applicazione nel settore immobiliare e condominiale”, è questo il tema del convegno organizzato da Confartamministratori che si terrà il prossimo 6 luglio dalle ore 9 presso la sede di Confartigianato Firenze.

Tra gli argomenti in discussione, l’inquadramento normativo in tema di protezione dei dati personali e il Registro anagrafe condominiale.

“La nuova normativa entrata in vigore si applica anche al settore immobiliare e gli amministratori di condominio dovranno gestire con molta attenzione i dati personali di cui sono in possesso per ragioni professionali. Con questo convegno - spiega il presidente di Confartamministratori, Alessandro Ferrari - intendiamo illustrare quali sono le principali novità a cui ciascuno è chiamato ad adeguarsi, in quanto l’amministratore di condominio è chiamato ad assumere il ruolo di responsabile del trattamento dati o comunque dovrà provvedere a individuare chi possa svolgerlo. Inoltre si dovrà procedere con l’invio di una informativa da far pervenire a tutti gli interessati, ponendo peraltro particolare attenzione qualora il condominio fosse dotato di impianti di videosorveglianza”.