Privacy and Data Protection: un evento gratuito

Accademia Italiana privacy organizza con l'aiuto di gdprlab.it il primo Privacy Camp, un incontro itinerante in Italia per aziende, attività commerciali e studi professionali sul regolamento europeo della privacy. Cosa si deve fare per essere in regola? Come bisogna comportarsi con i dipendenti e con i clienti? L'evento è completamente gratuito e si terrà giovedì 13 giugno 2019 alle ore 9,00 presso l'Hotel The Gate (area di servizio Firenze nord). Quello di firenze sarà il primo di una serie di date a giro per l'Italia per sensibilizzare tutti sulla cultura della privacy e della protezione dei dati.Verrà offerto il coffee break e il brunch e sarà l'occasione per dialogare ed esporre i propri casi pratici ai migliori esperti del settore. I relatori saranno l'Avv. Gianni Dell'Aiuto del Foro di Roma, l'Avv John Giuliattini del Foro di Firenze, il Dr. Papini Presidente dell'Accademia Italiana della privacy e il Dr. Michele Risegari esperto in sicurezza e nuove tecnologie.