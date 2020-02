Primavera: Juve-Fiorentina vale la finale di Coppa Italia

Oggi a Torino la semifinale di ritorno (ore 14,30, in diretta internet su Violachannel)

Mercoledì di coppa per la Fiorentina Primavera. I viola oggi alle 14,30 saranno impegnati a Torino contro la Juventus nella semifinale di ritorno della Coppa Italia. L'andata al Franchi finì 1-1.

Mister Bigica tutto sommato si dimostra abbastanza ottimista anche se dà i bianconeri leggermente favoriti per il passaggio del turno: "Al momento le percentuali sono 51% per la Juventus e 49% per noi: penso che sarà una partita aperta", ha detto ai microfoni di Violachannel che oggi darà in diretta la partita.

La Fiorentina detiene il titolo dopo aver superato il Torino nella doppia finale della scorsa stagione. Ma in quella squadra c'era un certo Vlahovic...