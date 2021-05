Highlights Primavera Fiorentina-Spal 1-2 I 24ª GIORNATA

Sconfitta interna per la Primavera oggi contro la Spal: per gli ospiti a segno Ellertsson e Seck, per i viola Di Stefano. Fiorentina ferma a quota 24 punti in classifica e nel prossimo turno affronterà l'Atalanta a Bergamo (giovedì alle ore 15.00).

Classifica preoccupante, a 6 giornate dal termine si sta delineando una sfida a quattro tra Bologna, Fiorentina, Lazio e Torino. Di queste, una si salva direttamente, due spareggiano per restare in categoria e una retrocede direttamente assieme all'Ascoli da tempo spacciato.

Il tabellino della partita:

FIORENTINA (3-5-2): Fogli; Chiti (35' Distefano), Dutu, Frison; Gentile, Neri (63' Krastev), Corradini, Agostinelli (63' Milani), Pierozzi; Spalluto, Munteanu. Allenatore: Alberto Aquilani

SPAL (4-4-2): Galeotti; Savona, Peda, Csinger, Yabre; Attys (77' Iskra), Tunjov, Mamas (53' Zanchetta), Ellertsson; Seck, Cuellar. Allenatore: Giuseppe Scurto

Arbitro: Andrea Ancora di Roma 1; assistenti: Federico Fratello di Latina e Franco Iacovacci di Latina

Reti: 48' Ellertsson (S), 62' Seck (S), 69' Distefano (F)