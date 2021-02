Primavera, Fiorentina-Inter 2-1

Viola Blog💜🎥 | Rocco Commisso segue la vittoria della Primavera | Ecco Andonov

Vittoria in rimonta per la squadra di Aquilani. Il video con le parole del presidente Commisso

Attraverso una grande prestazione di tutto il collettivo la Primavera di mister Aquilani si è imposta per 2-1 contro l'Inter. Fiorentina totalmente padrona del campo nel primo tempo ma immeritatamente in svantaggio nella ripresa con il goal di Fonseca al 63'; reazione immediata viola con la rete di Munteanu (al quale Stankovic ha parato tutto, perfino un rigore) e goal vittoria allo scadere di Di Stefano bravissimo a trafiggere in scivolata l'estremo difensore nerazzurro. Gigliati ora a quota 9 punti in classifica ed impegnati mercoledì agli ottavi di Coppa Italia contro il Milan (ore 15.00, Gino Bozzi).

IL TABELLINO DI FIORENTINA-INTER

Marcatori: 63'Fonseca (I); 65' Munteanu, 93' Di Stefano (F)

Fiorentina: Luci, Frison, Pierozzi, Chiti, Fiorini, Corradini (dall'88' Neri), Milani, Bianco, Spalluto (dal 65' Di Stefano), Agostinelli, Munteanu.

A disp. Ricco, Gabrieli, Gentile, Krastev, Toci, Amatucci, Tirelli, Biagetti, Saggioro, Sene.

All. Aquilani

Inter: Stankovic, L. Moretti, Sottini (dal 73' Tonoli), Hoti (dal 22' A. Moretti), Dimarco, Casadei, Squizzato, Wieser (dal 73' Mirarchi), Lindkvist (dal 55' Oristanio), Fonseca, Carboni (dal 45' Persyn).

A disp. Magri, Rovida, Peschetola, Goffi, Jurgens.

All. Madonna

Ammoniti: Sottini, Tonoli (I); Spalluto, Corradini (F)

Arbitro: Sig. Maranesi della sez. di Ciampino