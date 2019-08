Presi tre borseggiatori in via Nazionale

Gli agenti della Polfer li hanno seguiti da piazza Stazione durante controlli in zona

Li hanno seguiti senza perderli mai di vista per diversi minuti fino a quando non sono entrati in azione.

Nella tarda mattinata di ieri la Polizia di Stato ha arrestato tre cittadini romeni - due donne e un uomo di età compresa tra i 35 e i 46 anni - sorpresi a borseggiare una coppia di turisti giapponesi.

Gli agenti in borghese della Polizia Ferroviaria di Santa Maria Novella stavano effettuando uno specifico servizio di prevenzione dei furti quando, in piazza Stazione, hanno notato i 3 sospetti che in più occasioni si accodavano a gruppi di turisti orientali.

Senza farsi notare i poliziotti li hanno seguiti fino a via Nazionale dove una delle donne ha sorpassato le vittime designate per poi cercare di rallentarne il passo.

I complici sono quindi passati ai fatti: il 46enne ha sfilato un grosso portafogli dallo zainetto che l’uomo della coppia portava in spalla, mentre l’altra sua connazionale copriva i suoi movimenti.

Con il bottino sottobraccio i tre si sono allontanati di corsa ma sono stati subiti raggiunti e fermati dagli agenti della Polfer.

Le parti lese hanno ringraziato la polizia: sono rientrate in possesso dell’intero maltolto insieme ai loro documenti e ai biglietti aerei per proseguire il loro giro turistico in Europa.

Sempre in zona Stazione, nel primo pomeriggio di ieri gli agenti del Commissariato San Giovanni hanno sottoposto a fermo per identificazione 3 uomini di origine campana, di età compresa tra i 30 e i 50 anni.

Due avevano addosso tenaglie e cacciaviti e per questo sono stati denunciati per posseggo di strumenti atti allo scasso.

Nei confronti dei tre, tutti già noti alle forze di polizia, è poi scattata la misura di prevenzione del “Foglio di Via” dal Comune di Firenze.