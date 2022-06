Premio Lorenzo il Magnifico in Palazzo Vecchio

Un omaggio alla Scienza dello Spazio con un intervento del prof. Francisco- Javier Benedicto Ruiz, Direttore di Navigazione dell'ESA e la consegna del premio europeo "Lorenzo il Magnifico", giunto alla 35 ma edizione, a personalità del mondo della cultura e della scienza. È l'evento in programma sabato 18 giugno alle ore 16 nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio promosso dall'Accademia Internazionale Medicea in collaborazione, e con il patrocino, del Comune di Firenze che verrà rappresentato dalla vicesindaca Alessia Bettini, e il patrocinio della Regione Toscana.

Durante la cerimonia, verranno consegnati altri, non meno importanti, premi: Caterina de' Medici, per le donne che si sono distinte in vari campi, dall'imprenditoria al sociale, la Medaglia Laurenziana e il Collare Laurenziano a personalità che si sono messe in luce per la loro attività al servizio della cultura, dell'arte e dell'umanità.

Infine con l'apertura dell'Anno Accademico, entreranno a far parte dell'Accademia nuovi Senatori Accademici, e saranno presentate le due Deputazioni nate una a L'Aquila, con Deputato di Zona la dr.ssa Ottaviana Giagnoli e l'altra a Siena con Deputato di Zona dr. Michele Viscardi. Inoltre agli Alunni della classe II della Scuola San Pier Martire di Firenze, in questa occasione, verrà consegnata la Medaglia ricordo, per l'attività didattica svolta durante l'anno scolastico.

Durante la giornata di sabato il professor Francisco J.B. Ruiz, interverrà con una prolusione dal titolo "L'uomo nello spazio e la ricerca oltre il confine".

Questi i nomi dei premiati:

Premio Europeo "Lorenzo il Magnifico"

Centro IRCCS "Don Gnocchi" (scienza e ricerca)

Dr. Francesco Rulli (imprenditoria)

Premio "Caterina dè Medici"

Paola Alberti (sociale e solidarietà)

Collare Laurenziano

Avv. Luigi Alfano (avvocato)

Dr. Marco Leonardo (imprenditore)

Dr. Matteo Losco (medico)

Medaglia Laurenziana

Dr. Massimo Coppola (sindaco di Sorrento)

Dr. Mario Cristiani (fondatore Galleria Continua)

Dr. Samuele Lastrucci (direttore Museo dè Medici)

Nicolò Amos Varlotta (attore)

Senatori Accademici

Avv. Eleonora Di Prisco, Dr.ssa Nicoletta Rossotti, Dr. Marcantonio Cappa di San Nicandro, Dr. Cristian Pasut di Torre Sant'Abbone, Ten.CC Mario Papili di Briante, Prof.ssa Maria Domenica Santucci, Arch. Giampaolo Domenico Maria Amicosante, Dr. Elio Filidei, Dr. Giancarlo Maiani, Prof. Nicola Montanelli, Dr. Roberto Abate, Dr. Delfreo Bianchi, Prof.Gianmichele Galassi, M° Giovanni Donati, Dr. Armando Lostaglio.

I Premi sono stati creati appositamente dallo scultore emiliano Giovanni Battista Frabetti.

Fondata nel 1976 dal baritono fiorentino Raoul di Fiorino, l'Accademia Internazionale Medicea si è distinta in tutti questi anni di vita per la costante vicinanza al mondo umanistico e culturale europeo ed italiano in particolare. La prima edizione del premio intitolato a Lorenzo il Magnifico tenutasi il 4 luglio 1978 annoverò, tra gli altri, vincitori prestigiosi come Giuseppe Vedovato, Mario Luzi, Pietro Annigoni e Pier Luigi Spadolini. Poi nel tempo tantissime personalità in vari campi hanno ottenuto lo stesso riconoscimento come: Mario Tobino, Vittorio Gassman, Umberto Veronesi, Riccardo Chailly, Peter Ustinov, Virna Lisi, Maurizio Scaparro, Tullio De Piscopo, Dolcenera, Marco Masini, Vittorio Sgarbi, Giovanni Veronesi, Paolo Nespoli.