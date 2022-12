Premio 'Giornalisti toscani 2022' alle donne iraniane

Un'occasione per scambiarsi gli auguri di un felice Natale, ma anche per ribadire l'impegno del sindacato per la libertà dell'informazione e per la dignità del lavoro giornalistico: questa è stata la tradizionale festa degli auguri dell'Associazione Stampa Toscana, la cena organizzata anche quest'anno da Ast e Ussi all'Hotel Mediterraneo di Firenze, con la consegna dei premi "Giornalisti Toscani 2022" e "Ussi-Toscana 2022".

Fra gli ospiti della serata, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, al quale il presidente Ast Sandro Bennucci ha chiesto di rifinanziare la legge regionale 34/2013 in modo da poter lanciare un nuovo bando a favore delle aziende editoriali toscane, affinché possano garantire l'occupazione ai giornalisti loro dipendenti. Ospiti della festa sono stati anche rappresentanti delle forze dell'ordine e della magistratura, come il presidente aggiunto della Corte di Cassazione Margherita Cassano, il presidente della Corte d'Appello di Firenze Alessandro Nencini, la presidente del Tribunale di Firenze Marilena Rizzo.

Il Comune di Firenze è stato rappresentato dall'assessora al Welfare Sara Funaro, e Confindustria Firenze dal suo vicepresidente Paolo Sorrentino. Presenti inoltre, per testimoniare l'unità di intenti fra le istituzioni della categoria, il presidente nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, Carlo Bartoli, e il presidente dell'Ordine regionale, Giampaolo Marchini. Fra i tanti giornalisti presenti all'Hotel Mediterraneo, una folta rappresentanza dei delegati al congresso Fnsi che si terrà a Riccione nel febbraio 2023.

I premi "Giornalisti Toscani 2022" sono stati consegnati ai lavoratori della ex Gkn, per la loro straordinaria capacità di difendere dignità e posto di lavoro; all'associazione "Vita e Libertà", fondata a Firenze dalle donne dell'Iran che si battono contro l'oppressione e la violenza nel loro Paese; al giornalista Mario Del Gamba, per la sua lunga carriera di cronista di giudiziaria negli anni del terrorismo rosso e nero, dei sequestri di persona, dei delitti del mostro di Firenze, delle bombe di mafia. I premi "Ussi-Toscana 2022" sono stati assegnati a Lorenzo Zazzeri, campione del mondo e d'Europa di nuoto nella staffetta 4×100, e ad Andrea Pieri, storico presidente della Rari Nantes Florentia e vicepresidente vicario della Federnuoto.

"Chiediamo di dare le notizie di quello che succede in Iran, perché per il regime è più facile se nessuno sa nulla", hanno affermato le rappresentanti di "Vita e Libertà", dedicando il premio "ai giovani che stanno lottando in Iran", e osservando che "noi stasera siamo fra giornalisti e magistrati, due cose che in Iran non ci sono più: non ci sono più giornalisti liberi, e non ci sono più magistrati liberi". Dario Salvetti, delegato Rsu ex-Gkn, ricordando che "da 17 mesi siamo in assemblea permanente", ha a sua volta dedicato il premio "ai quasi sei milioni di persone che in questo paese vivono in una condizione di povertà assoluta".