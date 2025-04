Premio Artusino, quarta edizione

Una serata letteraria per valorizzare cinque libri di autori editi negli ultimi cinque anni e selezionati per la quarta edizione del Premio Artusino, che in qualche modo richiama la figura e l'opera del grande gastronomo vissuto tra Forlimpopoli e Firenze, autore de La Scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, ancora oggi un pilastro nella cultura gastronomica nazionale. Appuntamento venerdì 11 aprile per la serata finale, con cena, nell'omonimo ristorante di Cerbaia, dove avranno luogo proclamazione e premiazione del libro vincitore.

Dopo il primo biennio dedicato alla letteratura giallo/noir e le edizioni vinte rispettivamente nel 2022 da Marco Vichi con Ragazze smarrite (Guanda) e nel 2023 da Gigi Paoli con Diritto di sangue (Giunti), nel 2024 e nel 2025 il Premio è dedicato alla letteratura enogastronomica. La scorsa edizione è stata vinta da Maria Concetta Salemi con Mangiare nel Medioevo (Sarnus). La giuria - composta da Milko Chilleri, Paolo Ciampi, Paolo Mugnai, Paolo Pellegrini e Francesca Tofanari - premierà uno tra questi volumi: Chianti di Zeffiro Ciuffoletti e Paolo Storchi, Kellermann; Uscio e bottega di Andrea Gamannossi, Carlo Zella Editore; Dna Chef di Roberta Lepri, Voland; Racconti & Ricette di Leonardo Romanelli, Aska; Dolce Firenze & Toscana di Veronica Triolo, Nuova Editoriale Florence Press.

La serata di premiazione, aperta a tutti, avrà inizio alle 20 al ristorante “L’Artusino” di Cerbaia, che proporrà per la cena un menù toscano al prezzo di 25 euro. Il vincitore ritirerà una targa e una copia del già citato libro di Pellegrino Artusi La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene. Durante la serata sarà possibile acquistare i libri in concorso al corner della libreria Centrolibro di Scandicci, presente in sala insieme agli autori.

Per info e prenotazioni 3396618788