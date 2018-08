Prefetto in visita al Comando della Guardia di Finanza

Il neo Prefetto fiorentino è stato accolto, presso la Caserma di Via S. Reparata

Nel pomeriggio odierno, il Prefetto di Firenze – S. E. Dott.ssa Laura Lega – si è recato in visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, ove è stato ricevuto, con gli onori di rito, dal Comandante Provinciale – Generale B. Benedetto Lipari –. Il neo Prefetto fiorentino è stato accolto, presso la Caserma di Via S. Reparata, da tutti i Comandanti dei Reparti della Guardia di Finanza ubicati nella Provincia di Firenze ed, in tale occasione, S.E. il Prefetto ha dapprima visitato la Sala Operativa “117” del Comando Provinciale e dopo ha incontrato una rappresentanza del personale in servizio ai Reparti alla sede di Firenze. Il Gen. B. Benedetto Lipari ha quindi illustrato a S. E. il Prefetto il trend dell’attività operativa, sia nel settore tributario che extra tributario, svolta dalle Fiamme Gialle operanti nella Provincia di Firenze con particolare riguardo ai profili riguardanti l’ordine e la sicurezza pubblica alla sede di Firenze e nell’ambito della provincia. La Dott.ssa Laura Lega ha molto apprezzato gli ottimi risultati conseguiti in tutti i settori di servizio che evidenziano un continuo e proficuo impegno delle Fiamme Gialle fiorentine a contrasto delle diverse forme di illegalità economica in tutta la Provincia del capoluogo toscano.