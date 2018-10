Prato: stamattina l'incontro in Regione sulla gestione degli scarti tessili

Prosegue il lavoro per trovare una soluzione. Il tavolo è aggiornato al prossimo 21 novembre

FIRENZE- Prosegue il percorso intrapreso dalla Regione per dare una soluzione condivisa al problema dello smaltimento degli scarti dell'industria tessile. Il punto è stato affrontato oggi al tavolo convocato dal presidente Enrico Rossi con le categorie economiche.

"La riunione che si è svolta oggi in Regione Toscana sulla gestione degli scarti del settore tessile ha avuto la funzione di porre sul tavolo in maniera organizzata e compiuta i vari temi da affrontare su questo complesso problema. Profilo quindi ricognitivo e interlocutorio, propedeutico a futuri sviluppi che si spera siano costruttivi e positivi. La Regione Toscana, presente nei suoi massimi vertici - presidente Enrico Rossi e assessore Federica Fratoni - ha ribadito la sua linea strategica di massima attenzione per la limitazione della produzione di rifiuti a favore di un sempre maggior riutilizzo delle fibre tessili: una linea, questa, che trova allineati anche gli operatori economici purché tale percorso risulti fattibile sul piano tecnico-autorizzativo ed economico e ferma restando la necessità di trovare soluzioni per lo smaltimento dei rifiuti che comunque si genereranno. Presenti all’incontro il sindaco Matteo Biffoni che ha ribadito la necessità di trovare la convergenza su una soluzione nel breve periodo così da non mettere in difficoltà le imprese, fermo restando la comune volontà di sostenere e incentivare i percorsi di economia circolare.

"L'incontro di stamani è stato un ulteriore passaggio - spiega l'assessore all'ambiente Federica Fratoni - di un percorso condiviso con tutti i soggetti interessati, che la Regione Toscana sta portando avanti al fine di dare risposte concrete al distretto tessile, non solo per risolvere le criticità ad oggi esistenti ma anche in un quadro più ampio che guarda nella direzione della sostenibilità ambientale e dell'economia circolare". L'assessore ha precisato che si sta lavorando, attraverso un tavolo tecnico, per favorire il conferimento dei tessili in discarica e sollevare così le imprese dalle difficoltà del momento. "Contestualmente - prosegue - ci stiamo impegnando sui temi del recupero, in applicazione della normativa nazionale, per la quale é in corso una importante modifica inerente la "fine rifiuto"all'interno del decreto Genova. Infine, la Regione si é impegnata a deliberare in tempi rapidi linee guida, condivise con tutte le categorie economiche e con Arpat, relative alla qualifica di sottoprodotto. Si tratta di un lavoro complesso, quindi, ma assolutamente strategico, non solo in termini ambientali, ma anche economici e industriali, per il quale è necessario il contributo e la piena assunzione di responsabilità da parte di tutti, al fine di raggiungere il risultato migliore".

Il tavolo è aggiornato al 21 novembre; nel frattempo continuerà l'esame congiunto del tema dal punto di vista strettamente tecnico "