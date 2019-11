Prato: spostamento di due seggi e riequilibrio del numero degli elettori

Le sezioni 121 e 123 saranno spostate nella nuova sede della scuola Don Bosco in via Isola di Lero. Le sezioni 116,118 e 174 andranno alla scuola Primaria Ammannati

A Prato l'Ufficio Elettorale, con il trasferimento del plesso scolastico della scuola Secondaria Don Bosco di Via Pistoiese n. 558/E, in Via Isola di Lero 81, ha di pari passo cambiato il luogo di votazione delle sezioni 121 e 123 nella nuova sede della scuola.

Contestualmente alla revisione semestrale l'ufficio elettorale ha trasferito anche il luogo di votazione delle sezioni 116-118-174 nella Scuola Primaria Agostino Ammannati , in via Del Chiasso n. 27, lasciando la scuola per l’infanzia Tobbiana di Via Traversa Pistoiese 1/D.

Inoltre in alcuni plessi è stato riequilibrato il numero degli elettori per ogni sezione elettorale, rispettando la media delle sezioni elettorali. Lo scopo è quello di rendere più efficiente il funzionamento dei seggi durante le operazioni di voto e durante lo scrutinio delle schede, già dalla prossima tornata delle elezioni regionali.

Nel mese di dicembre con l'invio del tagliando adesivo da apporre sulla tessera elettorale nell'apposito spazio, sarà comunicato agli elettori interessati il luogo di riunione e la sezione elettorale assegnata.

Da gennaio infine, proprio in vista delle prossime elezioni regionali, partiranno gli incontri di formazione con i presidenti dei seggi elettorali.

"Grazie all'ufficio elettorale per il prezioso lavoro svolto con lo scopo di offrire un servizio sempre più puntuale e preciso ai cittadini". Queste le parole dell'assessore Lorenzo Marchi.