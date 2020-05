Prato, riaprono i fontanelli pubblici

Il sindaco ha firmato l'ordinanza che permette la riattivazione

Prende il via la sanificazione dei fontanelli da parte di Publiacqua. Questa mattina il sindaco Matteo Biffoni ha firmato l'ordinanza che permetterà, una volta completata la sanificazione, di utilizzare nuovamente i nove fontanelli cittadini (via Pomeria • via Zandonai • via Taro • via del Chiasso • piazzale Chiassarello • via C.Malaparte • via Soffici • via Miliotti • via Mannelli) presumibilmente dalla prossima settimana.

Il Comune di Prato precisa che le modalità comportamentali per l’utilizzo dei chioschi dell'acqua da parte della cittadinanza devono comunque essere nel rispetto dei principi di precauzione sanitaria e pertanto devono essere evitati assembramenti e deve essere mantenuta una distanza tra le persone di almeno un metro. Resta obbligatorio inoltre l’utilizzo della mascherina chirurgica.