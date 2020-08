Prato, Pacchetto scuola 2020/2021: gli ammessi

Il Comune ha approvato e pubblicato l’elenco

Il Comune di Prato ha approvato e pubblicato l’elenco degli ammessi e dei non ammessi al contributo Pacchetto scuola anno scolastico 2020/2021. Quest’anno le domande presentate sono state 2307 con un incremento, rispetto allo scorso anno, del 19%.

Per conoscere l’esito della propria domanda gli interessati possono consultare l’elenco ordinato per numero di protocollo (identificativo domanda) pubblicato sul sito del Comune alla pagina

http://www2.comune.prato.it/avvisi/2020/archivio17_13_551_446_25.html

I non ammessi possono presentare ricorso scritto avverso tale provvedimento, corredato da idonea documentazione, indirizzato al Comune Ufficio Pubblica Istruzione Via Santa Caterina 17, così come previsto dall’art.10 del bando, entro 15 gg successivi alla data di pubblicazione, trascorsi i quali si procederà all’approvazione, con ulteriore e separato atto, dell’elenco definitivo degli ammessi al contributo.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito del Comune di Prato alla pagina:

https://www.comune.prato.it/temi/scuola-ed-educazione/servizio/pacchetto-scuola/archivio6_0_247.html

Oppure: U.O. Diritto allo studio 0574/1835154-5120